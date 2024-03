Barco com ajuda humanitária se aproxima de Gaza; Israel nega novo ataque contra multidão faminta

Segundo Israel, cerca de 250 pessoas foram sequestradas naquele dia e 130 delas ainda são reféns em Gaza, 32 das quais se acredita terem morrido.

Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o movimento islâmico, no poder em Gaza desde 2007, que considera uma organização terrorista juntamente com os Estados Unidos e a União Europeia. O exército lançou uma ofensiva que até agora deixou 31.341 mortos na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo o ministério da Saúde do Hamas.

Dezenas de ataques atingiram o território durante a noite, incluindo a cidade de Gaza, Khan Yunis no sul e no centro, segundo as autoridades do Hamas. Testemunhas relataram combates em Khan Yunis e no bairro de Zeitoun, na cidade de Gaza.

Tensão se espalha

A guerra também inflamou as tensões nos territórios palestinos ocupados por Israel.

Em Jerusalém, milhares de policiais foram destacados na sexta-feira para a primeira grande oração na Esplanada das Mesquitas desde o início do Ramadã, em 11 de março, por medo de incidentes violentos.