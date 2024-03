Barco de ajuda humanitária chega a Gaza, enquanto Netanyahu aprova plano de ofensiva a Rafah

"O barco foi submetido a um controle de segurança completo", acrescentou o Exército, que insistiu que a entrada de ajuda humanitária "não quebra" o bloqueio ao que a Faixa de Gaza está sujeita desde 2007.

O Open Arms deixou o porto cipriota de Larnaca na terça-feira (12) com destino a Gaza através de um corredor marítimo humanitário aberto a partir do Chipre. A carga de 200 toneladas de alimentos (arroz, farinha, enlatados), fornecida pela World Central Kitchen, ONG dirigida pelo chef hispano-americano José Andrés, representa cerca de 300 mil refeições.

A organização, da qual os Emirados Árabes Unidos são parceiros, está carregando atualmente cerca de 300 toneladas de alimentos em outro barco em Larnaca, cuja data de partida não foi comunicada.

Diante da insuficiência da ajuda que chega por caminhão, vários países começaram a organizar lançamentos aéreos ou o corredor marítimo a partir do Chipre, mas todos sublinham que estas rotas de abastecimento não podem substituir as terrestres face à fome que ameaça a população do território palestino, devastado por mais de cinco meses de guerra entre o Hamas e Israel.

Ataque a Rafah

A situação humanitária no enclave pode ainda se agravar, já que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aprovou os "planos de ação" do Exército para uma ofensiva em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, segundo um comunicado enviado sexta-feira à imprensa.