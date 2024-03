França: vídeo denunciando degradação de escola pública se torna viral e professores recebem advertência

"Estamos em Blaise-Cendrars, claro que temos um balde para vazamentos e não temos teto", diz uma das alunas no vídeo. "Sou professora de francês em Blaise Cendrars, claro que quando eu estava de licença-maternidade, meus alunos não tiveram aula durante seis meses no ano do vestibular", repete uma professora.

Em dois dias, o vídeo acumulou quase dois milhões de visualizações no Tik Tok e foi visto inclusive por responsáveis políticos. Entre eles, a deputada do partido de esquerda radical A França Insubmissa, Clémentine Autain, que compartilhou o conteúdo com o comentário: "todos os discursos são válidos para denunciar a urgência de agir pela igualdade na educação nacional".

A conta TikTok que publicou o vídeo tem o mesmo nome do estabelecimento e faz um apelo a uma reação política. "É hora de o Estado responder às nossas demandas e não vamos ficar calados", afirma.

Os alunos de Blaise-Cendrars também participaram de uma manifestação em frente ao seu estabelecimento há poucos dias e utilizam frequentemente suas redes sociais para documentar a degradação da escola secundária.

Em 7 de março, por exemplo, transmitiram o vídeo de um banheiro cujo teto tinha acabado de desabar. "Esse dia foi a segunda vez que o teto caiu", afirma o relato.