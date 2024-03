No início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu o diálogo com seu colega russo, Vladimir Putin, mas dois anos depois ele se tornou um "inimigo" de Moscou, que o rotulou de belicista, e até o chamou de "Macroleão", mistura irônica do nome do chefe de estado com o imperador francês Napoleão.

"O que aconteceu com Emmanuel Macron, ele perdeu a cabeça?", perguntou o apresentador pró-Kremlin Dmitry Kisilev a Putin na quarta-feira (13). "Trata-se de um ressentimento em relação à crescente influência da Rússia na África", respondeu o todo-poderoso chefe russo.

Moscou critica principalmente as observações do presidente francês em 26 de fevereiro, quando ele não descartou a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, gerando controvérsia internacional e mesmo doméstica.