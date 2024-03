Paris 2024: provas aquáticas no Sena geram preocupação, mas organização diz que não "há plano B"

"O Cojo (Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos) sempre diz que não existe plano B quanto ao local destas provas", afirmou Marc Guillaume.

Em agosto de 2023, uma prova da maratona aquática, que serviria como um teste para a Olimpíada, teve que ser cancelada devido à baixa qualidade da água do rio. Os organizadores responsabilizaram as fortes chuvas que haviam caído nos dias anteriores pelo alto grau de contaminação.

"Estamos trabalhando para que as provas aconteçam no Sena", disse Marc Guillaume. "Se os testes realizados na água mostrarem que temos problemas, vamos adiar as provas (...) por alguns dias". A previsão é de "um ou dois dias", de atraso, afirmou.

"Conseguiremos fazer testes 20 ou 22 horas, ao invés de 24 horas, antes das provas. Este é o prazo para recolher as mostras e analisar a qualidade da água", precisou. "Com relação ao ano passado, vamos dobrar as amostras e os laboratórios de análises para garantir resultados confiáveis", afirmou.

Previstas para a parte do rio que fica entre a ponte Alexandre III e a Torre Eiffel, as provas de triatlon (30 e 31 de julho e 5 de agosto) e de maratona aquática (8 e 9 de agosto), continuam pendentes das chuvas que podem degradar as águas do Sena.

Leia tambémTransportes: um quebra-cabeça para os organizadores dos Jogos Olímpicos Paris 2024