Projeto de lei sobre "parentalidade isolada" pretende combater precariedade das mães solo na França

O texto propõe uma série de medidas inéditas, como apoio social a partir do primeiro filho, prioridade às mães e pais solo para obter vagas nas creches, isenção de imposto às pensões alimentícias, uma melhor atribuição das ajudas referentes à moradia, o dobro de dias de ausência permitido nas empresas no caso de filhos doentes, além da redução nas tarifas de transporte, lazer, atividades esportivas e culturais.

Deputados progressistas consideram que a melhora do suporte social às famílias monoparentais é urgente. Junto com o aumento no número de mães e pais solo - de 9,4% em 1975 para quase 25% em 2020 - as dificuldades também cresceram para essa parcela da população. Entre as várias composições familiarrs na França, são as lideradas por um só adulto que mais sofrem as consequências da inflação: 32,3% das famílias monoparentais vivem em situação de pobreza atualmente, segundo dados do Instituto da Estatística e dos Estudos Econômicos da França (Insee).

Desemprego

As mães solo são as que mais sofrem as consequências desta situação: é entre elas a maior taxa de desemprego, superior à 17% atualmente. A porcentagem é o dobro do desemprego de mulheres de famílias compostas por dois adultos.

As francesas que lideram sozinhas suas famílias têm também menos propostas de contratos de trabalho mais estáveis e de melhores vagas de emprego, acabam se submetendo a empregos com menores remunerações e com menor proteção social, e enfrentam maiores dificuldades de se manter duravelmente no mercado de trabalho.

Como se não bastasse, ainda as mães solo ainda são vítimas da estigmatização e da invisibilização na sociedade. "Me diziam para eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro", diz a educadora Sandrine, de 37 anos, em entrevista ao jornal Libération. Divorciada do marido após sofrer violência doméstica, sem encontrar vaga na creche para o filho de 4 anos, ela relata um cotidiano de dificuldades e injustiças.