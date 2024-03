Rússia inicia votação que deve confimar Putin, no poder há 24 anos, como presidente

A votação transcorrerá durante os três dias, inclusive nos territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia e na Transnístria, território separatista pró-russo da Moldávia.

Putin conclamou seus compatriotas a não se "desviarem do caminho" e a expressarem, nas eleições, em que nenhum outro político de peso concorre, uma posição "patriótica" para "confirmar nossa unidade e determinação de seguir em frente".

No poder desde o ano 2000, Putin tem três adversários de pouca relevância, que não expressam oposição à ofensiva na Ucrânia nem à dura repressão contra os dissidentes, que resultou na morte na prisão, em fevereiro, do principal crítico do Kremlin, Alexei Navalny.

As autoridades russas anunciaram que a morte ocorreu de causas naturais, mas a equipe do opositor denuncia que foi um assassinato.

O único opositor real que tentou registrar sua candidatura, Boris Nadezhdin, foi vetado pela Comissão Eleitoral.

A viúva de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, que vive no exílio e prometeu dar continuidade à sua luta, convocou os russos a votarem em qualquer candidato, exceto Putin. As mulheres dos soldados russos enviados para a Ucrânia, que pedem seu retorno, aderiram ao apelo.