Seminário em Paris promove debate sobre as línguas indígenas da América do Sul

Daiara Tukano, curadora da exposição Nhe'? Porã: Memória e Transformação, iniciou sua fala com um ritual dos povos tukano e destacou a relevância do debate para não deixar que essas línguas desapareçam. Já o presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago, destacou que o encontro vai muito além de uma discussão sobre línguas, mas de se compreender essas línguas como uma expressão cultural. Ele destacou um levantamento que mostra que só no Brasil há 274 línguas indígenas.

"Estamos tratando de um enorme quebra-cabeças de culturas, as mais diversas possíveis. Quando falamos do estudo das línguas, falamos da diversidade cultural dos indígenas da América. E isso tem representações nas histórias deles e na arte. Ou seja, não é um tema que trate exclusivamente das línguas, embora essa também seja uma questão importante do ponto de vista das ciências, nos aspectos da estrutura das línguas e suas diferenças com relação a todas as outras do mundo, porque elas evoluíram isoladamente durante, pelo menos, 20 mil anos. Então elas criaram estruturas fonéticas, sintáticas e de representação do mundo que é muito diferente de todas as outras", explicou.

Línguas indígenas na França

A diretora do Museu da Língua Portuguesa, Renata Motta, falou sobre a importância de se debater o tema das línguas indígenas na Europa. A nacionalização desta temática é também imprescindível por conta dos desafios brasileiros que, para ela, são sempre imensos. Segundo Motta, a discussão é primordial "no contexto de um posicionamento e da visibilização das línguas indígenas em risco no Brasil. Essa é uma articulação no âmbito de muitos países e é a primeira vez no Collège de France que pesquisadores e especialistas indígenas participam de um evento com pesquisadores não indígenas", disse ao lembrar a relevância do local para o Brasil por conta do trabalho realizado pelo célebre antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, que foi professor na instituição, com as populações indígenas no Brasil.

Entre 1935 e 1939, Lévi-Strauss fez expedições etnográficas pelo Paraná, Mato Grosso e na Amazônia, em que estudou e fotografou diversas tribos indígenas, trabalho extremamente relevante pela contribuição à antropologia contemporânea.

Passo positivo e civilizatório

Além de integrar a exposição Nhe'? Porã, o seminário também faz parte de uma série de ações iniciadas no Brasil a partir de linhas temáticas que formam o português do país e que estão sendo trabalhadas pelo Museu da Museu da Língua Portuguesa, como explica a diretora Renata Motta.