A decisão de voto em uma sociedade digital

A imagem que Manin apresenta da democracia do público é, porém, de um eleitorado apático. Sem vínculos de sociabilidade de classe tradicionais, o eleitor é retratado como um sujeito isolado sentado em frente à TV, convencido a votar em um candidato da mesma maneira como é convencido a comprar um produto de um canal de televendas.

Alguns podem pensar que o surgimento das mídias sociais digitais apenas aprofundaria as tendências da era da televisão. E de fato talvez haja elementos nesse sentido. No entanto, uma análise mais aprofundada das dinâmicas das novas plataformas revela que estamos lidando com fenômenos de outra natureza. Mesmo onde aparentemente ocorre uma ampliação das tendências da democracia do público, na realidade estão em curso processos com resultados muito diferentes.

A formação de uma visão de mundo na era da economia da atenção

Dois temas preocupavam Hannah Arendt em suas reflexões sobre a esfera pública: saber quem pode aparecer no espaço público e entender como as pessoas compartilham entendimentos comuns sobre a realidade. Esses pontos aparecem respectivamente em duas noções fundamentais: espaço das aparências e mundo comum. O espaço das aparências é onde as pessoas podem ser vistas e ouvidas. Não se trata de um espaço concreto, mas de um espaço virtual de trocas simbólicas com base no qual os membros de uma comunidade são capazes de formar visões sobre suas sociedades. Para Arendt, a constituição do espaço das aparências caminha junto com a constituição de um mundo comum, baseado em conhecimento, normas e linguagens comuns.

É possível pensar como as diferentes configurações de mídia constituem, transformam e às vezes ameaçam tanto o espaço das aparências quanto esse mundo comum. Como vimos, na era da televisão parecia haver um entendimento compartilhado sobre a realidade que nos cerca. Ao mesmo tempo, nem todas as pessoas podiam ser vistas e ouvidas. Os meios de comunicação se concentravam nas mãos de poucos, o que excluía alguns sujeitos do espaço das aparências. O surgimento das mídias sociais digitais transformou todas essas dinâmicas, nos mais diversos sentidos.

As novas mídias parecem driblar os gatekeepers tradicionais. Apesar de serem mídias - ou seja, meios -, há certo imediatismo nas plataformas digitais. A comunicação não apenas se tornou mais rápida, mas também passou a ocorrer na ausência de filtros tradicionais. Paolo Gerbaudo afirma mesmo haver uma dimensão "populista" nas mídias sociais digitais. Há a percepção de que elas permitem ao cidadão comum se expressar à revelia da mídia tradicional, por isso seriam veículos para a "voz do povo", dos "debaixo" contra as elites poderosas "de cima". Elas borram a fronteira entre produtores e consumidores de conteúdo, transgridem as regras de quem pode e quem não pode aparecer na política, e abrem espaço para uma infinidade de vozes antes marginalizadas. Driblar certos intermediários traz inegáveis vantagens, mas também perigos. Embora a mentira sempre tenha existido na política, as mídias digitais deram origem ao fenômeno das fake news, que se espalham por todos os lados na alta velocidade das redes on-line. Com a substituição dos mediadores tradicionais, torna-se mais difícil construir e manter um consenso mínimo sobre a verdade factual.