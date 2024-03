Colômbia: diante da oposição do Congresso, presidente Gustavo Petro pede reforma constitucional

Na Colômbia, Gustavo Petro propôs na sexta-feira (15) a reforma da Constituição, que data de 1991. O primeiro presidente de esquerda na história do país e no poder há 18 meses, Petro pretende reformar o sistema de saúde, o sistema de pensões e a legislação trabalhista. Mas o Congresso, com sua maioria de direita, não está de acordo.

Marie-Eve Detoeuf, correspondente da RFI em Bogotá

Um clamor da direita, perplexidade da esquerda. A pequena frase do presidente colombiano Gustavo Petro, sugerindo uma Assembleia Nacional Constituinte, teve o efeito de uma pequena bomba. "Se as instituições que temos hoje na Colômbia não são capazes de realizar as reformas sociais que o povo decretou por meio do voto (...), então a Colômbia deve ir para uma Assembleia Nacional Constituinte", declarou ele durante uma manifestação de apoiadores indígenas na cidade de Cali, no sudoeste do país.