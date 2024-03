Presidente do COI confirma que atletas russos serão bem-vindos em Paris 2024

Todos os atletas que estiverem "preparados para seguir as condições" estabelecidas pelo Comitê Olímpico Internacional serão "bem-vindos" aos Jogos Olímpicos de Paris, declarou o presidente do COI, Thomas Bach, no sábado (16), quando questionado sobre o caso dos atletas russos.

Na quarta-feira (13), o ministro dos Esportes da Rússia, Oleg Matytsin, disse que seu país não deve "boicotar" os Jogos Olímpicos, apesar das restrições impostas à participação de seus atletas em resposta à ofensiva na Ucrânia.

"Há tantas mensagens contraditórias vindas da Rússia que não vou comentar todas as opiniões que estão sendo expressas", reagiu Thomas Bach no sábado, quando perguntado sobre as declarações de Oleg Matytsin.