Putin promete retaliar ataques em solo russo que deixaram vítimas em meio às eleições presidenciais

Sábado de luto na Ucrânia e "táticas terroristas" da Rússia

A Ucrânia está de luto após um ataque mortal em Odessa, na sexta-feira (15). Vinte pessoas foram mortas, segundo os serviços de emergência, e 73 outras ficaram feridas, de acordo com o procurador-geral da Ucrânia. Volodymyr Zelensky falou de um ataque com dois mísseis, o segundo dos quais atingiu "exatamente quando os socorristas e médicos estavam chegando ao local do ataque".

O presidente ucraniano descreveu o ataque como "absolutamente desprezível". A prefeitura de Odessa, uma grande cidade portuária no sul do país, declarou um dia de luto no sábado. Conforme o exército ucraniano, as forças russas dispararam "mísseis balísticos Iskander da Crimeia". Quando as equipes de resgate chegaram e começaram a "apagar o fogo, remover os escombros e procurar vítimas", segundo a mesma fonte, "o inimigo lançou outro ataque com mísseis".

Esses métodos foram denunciados pelo deputado de Odessa, Oleksiy Hontcharenko, que foi contatado em Odessa, sua cidade natal. "Em sua opinião, a Rússia usou táticas terroristas nesse ataque. Dez minutos após o primeiro ataque, a Rússia ataca novamente, no mesmo local, para atacar os médicos, as pessoas que estão lá para ajudar os feridos. É como todos os terroristas. E por causa disso, mais de 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas".

A cidade está muito triste agora e as pessoas estão chocadas com isso. No último mês, esse não foi o primeiro nem o segundo ataque, é quase todo dia um novo ataque à nossa cidade.