Eleição presidencial é encerrada na Rússia; viúva de Navalny afirma ter 'votado' no falecido marido

Neste domingo (17), último dia das eleições presidenciais russas, as seções eleitorais encerraram no fim do dia em Moscou. O enclave russo de Kaliningrado, no mar Báltico, foi o último a encerrar as urnas da eleição, que começou na sexta-feira (15). Ainda neste domingo, os resultados iniciais e uma pesquisa de boca-de-urna deverão ser divulgados.

A eleição aparentemente deve consagrar o triunfo de Vladimir Putin em mais uma reeleição, apesar da repressão, da morte do oponente Alexei Navalny e dos ataques à Ucrânia que formam o pano de fundo da disputa eleitoral. Sem nenhum candidato forte em oposição, os detratores do presidente russo, que está à frente do país há 24 anos, quiseram mostrar seu apoio votando ao mesmo tempo, ao meio-dia deste domingo.

Em algumas partes de Moscou, grandes multidões eram visíveis, como observaram os jornalistas da AFP. "Vim para mostrar que somos muitos, que existimos", disse Artiom Minassian, um estudante de 19 anos.