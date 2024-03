Macron deixa classe política francesa nervosa sobre 'possível' envio de tropas à Ucrânia

"Prepare-se para todos os cenários possíveis" na Ucrânia, incluindo o envio de tropas terrestres. Em uma entrevista ao jornal Le Parisien publicada no sábado (16), o presidente francês Emmanuel Macron insistiu que "talvez em algum momento isso tenha que ser feito", e "todos assumirão suas responsabilidades", disse o chefe de Estado, mais uma vez provocando reações mistas.

Como sempre acontece, é do lado do partido França Insubmissa - movimento fundado pelo candidato de esquerda Jean-Luc Mélenchon - que as reações são mais fortes, de acordo com Aurélien Devernoix, do serviço político da RFI. Para Jean-Luc Mélenchon, convidado deste domingo (17) no canal público de TV France 3, Emmanuel Macron está escolhendo a guerra em vez da paz.

"Se eu fosse presidente da República, eu não faria nada disso. Eu tentaria dizer a mim mesmo: 'Como podemos entrar em paz', em vez de me perguntar: 'Como vamos entrar em guerra?' Não estamos em posição de confrontar a Rússia. Só estamos prontos para uma coisa: guerra nuclear", disse Mélenchon, que foi por três vezes candidato à cadeira do Palácio do Eliseu.