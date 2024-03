Netanyahu rejeita pressão internacional e confirma ofensiva terrestre de Israel em Rafah

"As coisas têm que ficar claras. Se pararmos agora, isso significa que Israel perdeu a guerra. E não permitiremos que isso aconteça. Portanto, não devemos ceder a essa pressão. E não cederemos. Portanto, gostaria de enfatizar que vamos operar em Rafah. Isso levará algumas semanas. Mas isso vai acontecer", acrescentou o primeiro-ministro em um comunicado enviado por seu gabinete.

Netanyahu ainda acusou: "Vocês têm memória curta". Vocês se esqueceram tão rapidamente do dia 7 de outubro, o mais terrível massacre cometido contra os judeus desde o Holocausto?" E sugeriu: "Em vez de pressionar Israel, voltem-se para o Hamas e seu padrinho, o Irã". Essas observações foram dirigidas principalmente ao presidente dos EUA, Joe Biden, como explica o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul.

Essas declarações foram feitas no momento em que Netanyahu deve receber o chanceler alemão Olaf Scholz ainda no domingo. No final do dia, ele também deve convocar uma reunião do gabinete de segurança para determinar a posição da delegação israelense que deve viajar ao Catar para negociar uma possível trégua de seis semanas em Gaza e a libertação de reféns do Hamas em troca de prisioneiros palestinos.

Proposta de trégua é interrompida

O chefe do Mossad, David Barnea, coordena a delegação israelense responsável pela negociação de uma trégua em Gaza. Essa é uma nova tentativa de conversações com os mediadores do Catar, em um momento em que as discussões seguem há semanas sem avançar e o plano de três fases apresentado pelo Hamas até agora não conseguiu convencer as autoridades israelenses.

O Hamas está propondo uma trégua gradual em três fases. A primeira é a retirada do exército israelense da Salah al-Din Boulevard - a principal artéria que atravessa Gaza de norte a sul - e a permissão do retorno de pessoas deslocadas e da ajuda humanitária. Foi nesse ponto que as trocas começaram: o grupo armado se comprometeu inicialmente a libertar os reféns israelenses mais vulneráveis - mulheres, crianças, idosos e doentes - em troca de um máximo de mil prisioneiros palestinos mantidos em Israel.