O electropop dos parisienses Isaac Delusion, um french touch com uma pitada londrina

Fundado pelos parisienses Loic Fleury e Jules Pacotte, o duo Isaac Delusion é uma unanimidade na França. Propondo um french touch com uma pitada de electro londrino, o grupo se impôs rapidamente na cena musicale conquistou fãs em todo o mundo.

Isaac Delusion causou furor em 2012 com o EP Midnight Sun, que alavancou a dupla para uma carreira internacional. Em pouco mais de uma década, foram quatro discos produzidos, entre eles, "Lost and Found", lançado no último mês de janeiro.

O álbum é o resultado de um minucioso trabalho realizado durante a pandemia de Covid-19. Ao todo, são 10 faixas, muito mais relax, algumas um tanto melancólicas, que refletem uma nova fase do grupo. A música escolhida pela programação musical da RFI, "All Day", conta com a participação da cantora franco-filandesa Olivia Mehrilati, uma das metades da banda The Do.