Recuperando-se de uma lesão, Adriana Cardoso, da seleção brasileira de handebol, luta pela vaga olímpica

Em Portugal, Adriana não pôde participar dos jogos amistosos contra a seleção do Japão devido à uma lesão no joelho. "Eu queria estar com elas lá dentro da quadra, mas eu tenho que entender o momento que estou agora que é de recuperação, de cuidado", lamenta a atleta cearense.

A veterana de 33 anos está se recuperando e segue uma rotina de treinos específica. "Dois meses atrás eu me lesionei, mas agora estou na fase final da minha reabilitação. A minha rotina se divide em dois turnos: na parte da manhã eu faço um trabalho físico na academia passado pelo preparador físico da seleção brasileira, que dura cerca de duas horas, e na parte da tarde eu me reúno com o meu time."

Cardoso integra a equipe do Buducnost, clube de Montenegro com uma história relevante no handebol europeu e que joga na Champions League. "Claro que o trabalho do preparador físico da seleção com o trabalho do meu clube se encaixa e anda no mesmo caminho. Agora está sendo uma fase de reinserção à quadra", explica Adriana Cardoso.

Apoio psicológico

Além da preparação física, a atleta também recebe apoio psicológico. "Meu psicólogo esportivo é um ex-atleta, então ele entende bem este mundo que a gente vive. Já trabalhamos juntos há cinco anos, temos encontros semanais e está sendo muito importante nesta minha fase agora de reabilitação da lesão e visando o meu objetivo final, o meu sonho participar dos Jogos Olímpicos de Paris", afirma.

O técnico da seleção brasileira, Cristiano Rocha, que esteve no comando do ouro dos Jogos Pan-americanos de Santiago, em 2023, fez questão de destacar a importância de Cardoso para o time.