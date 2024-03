Russos homenageiam Navalny, opositor de Putin morto, no último dia da eleição presidencial

Já os principais críticos ao regime do chefe do Kremlin estão mortos, na prisão ou no exílio, uma repressão que culminou com a misteriosa morte de Alexei Navalny numa prisão na região remota do Ártico russo em 16 de fevereiro. Com a oposição dizimada, Putin garante a supremacia na política russa e se isola ainda mais internacionalmente.

Os dois primeiros dias de votação foram marcados por protestos rapidamente reprimidos. No sábado (16), uma mulher foi presa após ter despejado um líquido verde em uma urna de Kaliningrado, enclave russo entre a Polônia e a Lituânia. Outra russa foi detida em Yekaterimburgo, no leste da região do Ural, ao tentar manchar cédulas eleitorais com o mesmo líquido, um antisséptico cirúrgico conhecido por ser usado em agressões contra opositores russos.

No primeiro dia da votação, outras pessoas foram presas por realizar atos similares pelo país. Na sexta-feira (15), uma mulher foi presa após ter incendiado uma sessão eleitoral; outra foi detida após lançar um coquetel molotov contra a fachada de um local de votação.

A eleição também é marcada pela intensificação de ataques ucranianos contra várias regiões da Rússia. Moscou afirma ter interceptado durante a última noite 35 drones ucranianos. Um deles provocou um incêndio em uma refinaria na região de Krasnodar, no sul da Rússia. Um segundo ataque, na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, matou uma adolescente de 16 anos.

(RFI com agências)