Centenas de pessoas protestam em Santiago de Cuba contra apagões e escassez de alimentos

Centenas de cubanos saíram às ruas no domingo (17) pedindo "comida e eletricidade", depois de um fim de semana difícil, devido aos longos apagões que afetam todo o país, e que nessa província têm durado até 13 horas por dia.



"Várias pessoas expressaram sua insatisfação com a situação do serviço de eletricidade e distribuição de alimentos", disse o presidente cubano Miguel Díaz-Canel em sua conta na rede social X e advertiu que "esse contexto está sendo explorado pelos inimigos da Revolução para fins desestabilizadores".

Desde o meio da tarde, as plataformas sociais estão repletas de imagens do protesto em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país, com 510 mil habitantes, no leste da ilha. Também foram publicadas imagens de protestos na cidade de Bayamo, na província vizinha de Granma, cuja autenticidade a agência AFP não pôde confirmar até o momento.