Chefe da agência de refugiados da ONU acusa Israel de proibir sua entrada na Faixa de Gaza

A Unrwa está no centro de uma controvérsia desde que Israel acusou 12 de seus funcionários, no final de janeiro, de envolvimento no ataque mortal do Hamas em solo israelense em 7 de outubro.

Acusações

Na manhã desta segunda-feira, o porta-voz do governo israelense, Avi Hyman, reiterou suas acusações contra a agência, afirmando que alguns de seus funcionários haviam "participado ativamente do massacre de 7 de outubro".

No final de janeiro, cerca de quinze países, incluindo os Estados Unidos, suspenderam o equivalente a mais da metade dos fundos recebidos pela Unrwa em 2023. Desde então, vários países retomaram seus pagamentos, incluindo a Austrália na sexta-feira.

O chefe da diplomacia egípcia, Sameh Choukri, reiterou a Lazzarini na segunda-feira o "apoio total" do Egito à Unrwa, denunciando "decisões unilaterais baseadas em acusações infundadas".

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que resultou na morte de pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.