Congresso francês estuda projeto de lei contra 'discriminação capilar' no trabalho

Olivier Serna explicou detalhadamente o seu projeto no programa Couleurs Tropicales (Cores Tropicais) da RFI em francês. Na transmissão do dia 14 de novembro de 2023, ele mencionou a estatística de que seis em cada dez pessoas no mundo não têm cabelos lisos.

Contudo, o cabelo liso se tornou a norma no ambiente profissional nos últimos anos, para dar a ideia de um funcionário mais eficaz, diz.

Existe um cabelo ideal para o trabalho?

O projeto de lei visa, em particular, evitar que os empregadores obriguem os seus empregados a alisar os cabelos ou a esconder os cortes afro. O deputado insiste que não se trata apenas de melhorar as relações laborais das mulheres afrodescendentes, pois segundo um estudo realizado na Grã-Bretanha (2019), "uma em cada três mulheres loiras reconhece que para aumentar as suas hipóteses de serem contratadas ou progredir na carreira em uma empresa, elas pintam o cabelo de castanho. Quem tem cabelo ruivo também faz isso para parecer mais inteligente aos olhos do empregador," observa.

Inspirado nos Estados Unidos, onde vinte estados adotaram leis contra a discriminação através dos cabelos, este projeto visa acrescentar à lista já existente de formas de discriminação sujeitas a sanções penais aquelas relacionadas com "o corte, a cor, o comprimento ou a textura do cabelo".

O artigo 225-1 do Código Penal francês já prevê o combate contra "qualquer distinção feita entre pessoas com base na sua aparência física". No entanto, o deputado do grupo parlamentar Liot considera que não é o suficiente.