Delegação de Israel vai ao Catar para negociar, enquanto crise se instala entre israelenses e americanos

Além disso, o Hamas quer escolher os nomes dos prisioneiros a serem soltos. As demais demandas se mantêm: retorno de todos os palestinos deslocados para o sul da Faixa de Gaza e, após as seis semanas de trégua, o estabelecimento de um cessar-fogo permanente.

Um membro do alto escalão de Israel envolvido nas negociações disse que "este é um acordo muito ruim e, por isso, ele não vai ser concretizado".

Houve um aumento significativo dos números exigidos pelo Hamas: no mês passado, nas reuniões realizadas em Paris, os chefes dos serviços de Inteligência de Israel, EUA, Egito e o primeiro-ministro do Catar chegaram a linhas gerais que estabeleciam que Israel deveria libertar 400 prisioneiros palestinos, quinze dos quais condenados à prisão perpétua pelo assassinato de israelenses.

Reação de Israel

As autoridades envolvidas consideram que as diferenças entre as exigências do Hamas e o que Israel pode aceitar ainda são consideráveis. No entanto, a visão em Israel é que a contraproposta do grupo palestino abre espaço para alguma forma de negociação. E essa mudança de postura se deve às pressões internacionais por parte de Egito e do Catar.

No caso específico do Catar, há uma visão pragmática: o país busca se consolidar como um ator responsável e tem se esforçado para encontrar soluções capazes de interromper a guerra. O líder do Hamas no exterior, Ismail Haniyeh, vive em Doha desde 2017, assim como outros membros do grupo. O Catar chegou a ameaçar expulsá-los caso não se mostrassem disponíveis a negociar.