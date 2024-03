Exército israelense ordena retirada de civis da região do hospital al-Chifa, o maior de Gaza

O exército israelense ordenou nesta segunda-feira (18) à população civil que evacuasse "imediatamente" a área do hospital al-Chifa, na cidade de Gaza. Os combates começaram pouco antes do amanhecer no local, onde militares israelenses entraram durante uma operação, em 15 de novembro.

Com o correspondente em Jerusalém, Michel Paul

A ordem para evacuação da área do hospital foi feito por um porta-voz do Exército, em um comunicado publicado na rede social X (ex-Twitter). "Apelo a todas as pessoas presentes e deslocadas no bairro de al-Rimal, no hospital de al-Chifa e arredores: para sua segurança, devem evacuar imediatamente a área", diz a mensagem em árabe.