Haiti: após ataques de gangues, 15 corpos são encontrados em cidade próxima a Porto Príncipe

Numa reunião de emergência realizada no mesmo dia com representantes do Haiti, da ONU e dos Estados Unidos, entre outros, a Comunidade do Caribe (Caricom) e seus parceiros incumbiram os partidos políticos haitianos e o setor privado de criarem estas autoridades de transição.

Mas as negociações para formar este órgão de sete membros votantes atrasaram, especialmente devido a dissensões internas.

Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira que estavam confiantes. "As partes interessadas no Haiti estão muito perto de finalizar a composição" do conselho, disse Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, dizendo "esperar notícias deles hoje".

Mad Max

O Quênia, que deverá destacar mil agentes da polícia no âmbito de uma missão multinacional de apoio à segurança, anunciou a suspensão do envio de seus homens, mas garantiu que interviria assim que fosse instalado um conselho presidencial.

O Conselho de Segurança da ONU se reúne a portas fechadas na segunda-feira para discutir a situação no Haiti.