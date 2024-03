Paris 2024: bebês de colo precisarão pagar ingresso para assistir aos JO; pais lançam petição contra medida

Fotos de famílias com crianças de colo nas arquibancadas dos Jogos Olímpicos de Paris devem ser raras, já que levar um bebê para as competições custará o mesmo preço de um adulto. A notícia revoltou muitos pais que organizaram uma petição on line para pedir que menores de dois anos possam ter acesso às competições gratuitamente. O comitê organizador mantém a medida e também informa que o "ambiente" dos JO Paris 2024 pode não ser adaptado para crianças menores de quatro anos.

Quando Margaux Giddings, enfermeira de 33 anos, comprou suas entradas para os jogos olimpícos no ano passado, seu bebê ainda não tinha nascido. Na primeira fase das vendas, ela comprou as entradas para ginástica olímpica. Mas logo depois ficou grávida.

"Estou amamentando meu bebê que terá cinco meses no momento dos jogos", explicou à AFP, a nova mãe que mora em Baiona, no sudoeste da França, a 760 km de Paris. "Isso me impede de deixá-la. Eu gostaria de levá-la comigo em um sling ou em uma mochila canguru", diz.