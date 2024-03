Violações de direitos humanos no Irã são denunciadas na ONU; Nobel da Paz presa faz apelo contra repressão

Publicado há dez dias, o relatório da missão de averiguação - que Teerã "condenou veementemente" - afirma que a repressão das manifestações de 2022, após a morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos presa pela polícia moral por não usar o hijab (véu islâmico) corretamente, e a "discriminação institucionalizada" contra mulheres e meninas levaram a "crimes contra a humanidade".

Tortura

A presidente da missão, Sara Hossain, denunciou nesta segunda-feira (18) as medidas tomadas por Teerã "para silenciar as vítimas e suas famílias em sua busca por verdade e justiça", enquanto o relator disse estar "muito preocupado" com o fato de que "pelo menos 834 pessoas serão executadas em 2023", um aumento de 43% em um ano.

Em resposta, um representante iraniano, Somayyeh Karimdoost, denunciou um relatório que não era "nem factual, nem profissional, e muito menos justo e equilibrado".

Um pequeno grupo de países, incluindo Rússia, Belarus, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Síria e China, apoiou o Irã, rejeitando o que eles consideraram uma "politização" dos direitos humanos.

Mas dezenas de outros países compartilharam as preocupações da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz e dos especialistas da ONU, pedindo ao Irã que, pelo menos, estabeleça uma moratória sobre as execuções.