COI bate o martelo e atletas russos e bielorussos não vão desfilar na abertura dos JO de Paris

Bandeira "neutra"

Nesta terça-feira, o comitê executivo do órgão adotou uma bandeira neutra dedicada aos russos e bielorrussos. O estandarte será estampado com as letras "AIN" em um fundo verde. Eles também contarão com um hino curto, sem palavras, que será tocado no caso de medalha olímpica.

Despojados de suas cores nacionais, os atletas dos dois países devem ser poucos: apenas 12 russos e 7 bielorrussos se classificaram até agora para os Jogos de 2024, dos 6.000 ingressos já vendidos, explicou James Macleod.

Os especialistas do órgão olímpico estão projetando, "de acordo com o cenário mais provável", que 36 russos e 22 bielorrussos passarão por esse obstáculo no total, e que, "no máximo", haverá 55 e 28 deles, respectivamente, continuou durante uma coletiva de imprensa.

Uma vez qualificados, eles também terão que passar pelo obstáculo de um "comitê de revisão" criado pelo COI para validar sua elegibilidade - o que exige, em particular, que eles não tenham apoiado ativamente a invasão russa na Ucrânia.

Uma decisão sobre a cerimônia de encerramento, que tradicionalmente reúne atletas em vez de delegações com um protocolo menos rigoroso, "será tomada em uma data posterior", acrescentou James Macleod.