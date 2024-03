Com apoio do Hamas, grupos armados protegem entrega de ajuda humanitária em Gaza

Vários grupos armados e clãs familiares começaram a proteger comboios de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O Hamas dá apoio aos grupos como uma forma de manter sua influência dentro do enclave palestino. A crescente influência de grupos que asseguram a proteção dos caminhões de ajuda humanitária frustra os planos de Israel de criar um sistema administrativo e de segurança independente do Hamas na Faixa de Gaza, devastada há mais de cinco meses por bombardeios e combates.

A agência de notícias Reuters afirma que um vídeo, ao qual teve acesso, mostra cerca de seis homens mascarados e armados com rifles de assalto AK-47 protegendo caminhões que transportam ajuda humanitária, no meio da noite, enquanto outros afastam a multidão com armas e bastões para evitar saques.