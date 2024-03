Faltam remédios em farmácias e hospitais do Haiti devido à violência e Porto Príncipe vive apagões

O Haiti se afunda cada vez mais no caos e na violência das gangues. Os ataques de grupos armados continuam, especialmente em bairros nobres da cidade de Pétion-Ville, ao sul de Porto Príncipe. Além disso, ataques a instalações elétricas causam grandes apagões na capital. O número de mortes e feridos continua a aumentar, os centros médicos estão sobrecarregados e os produtos farmacêuticos começam a se esgotar.

"Quanto ao ciclo de distribuição de medicamentos no Haiti, ou seja, os laboratórios, depois as agências farmacêuticas, os depósitos de distribuição e finalmente as farmácias antes de chegar ao paciente, devido à situação de guerra que assola o país, todos esses canais são afetados", diz à RFI Pierre-Hugues Saint-Jean, presidente da Associação de Farmacêuticos do Haiti.