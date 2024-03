Indicadores de mudança climática acendem alerta vermelho após um ano de calor recorde, segundo a ONU

Modo de vida ameaçado

No ano passado, as temperaturas médias globais chegaram perto do limite de +1,5 grau em comparação com os anos de 1850 a 1900, ou seja, antes da revolução industrial e do início das emissões maciças de gases de efeito estufa. Esse limite foi definido pelos governos do mundo na COP21 e no Acordo de Paris em 2015. De acordo com os cientistas, ele corresponde a um limite além do qual nosso modo de vida está ameaçado.

Felizmente, não se considera que esse limite tenha sido ultrapassado com base nos registros climáticos de um único ano, mas sim pela média de um longo período de tempo.

El Niño

"A temperatura média de dez anos para 2014-2023 é de +1,2 graus", observa a OMM. Em 2023, "todos os meses de junho a dezembro bateram recordes de calor". Isso se deve às mudanças climáticas, mas também ao fenômeno El Niño, um evento natural e cíclico que aumenta ainda mais as temperaturas globais, aponta o relatório.

O calor acumulado no oceano atingiu seu nível mais alto em 65 anos de observações em 2023, de acordo com a OMM. Ondas de calor generalizadas atingiram o Atlântico Norte em particular, especialmente no final do ano, com calor considerado "severo e extremo" pelos especialistas, devido a temperaturas 3°C acima da média. No Mediterrâneo, as ondas de calor foram "intensas e severas pelo 12º ano consecutivo", segundo o relatório.