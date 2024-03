Arábia Saudita doa 40 milhões de dólares à agência da ONU para refugiados palestinos

Israel acusa a UNRWA de empregar "mais de 450 terroristas" em Gaza e afirma que 12 dos seus funcionários estiveram diretamente envolvidos no ataque sem precedentes de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas em solo israelenses, que deixou 1.160 mortos, principalmente civis, segundo um relatório da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Financiamento estrangeiro

A UNRWA, que emprega cerca de 30 mil pessoas nos Territórios Palestinos Ocupados, bem como na Jordânia, na Síria e no Líbano, demitiu os funcionários envolvidos. Mesmo assim, cerca de quinze países, como os Estados Unidos, suspenderam o seu financiamento à agência no final de janeiro, após as acusações israelenses. Desde então, vários deles retomaram os pagamentos, incluindo a Austrália na sexta-feira.

A UNRWA constitui a espinha dorsal da ajuda humanitária em Gaza, onde quase 32 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas em operações militares israelenses de retaliação, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Segundo o comunicado de imprensa saudita, Philippe Lazzarini, diretor da Unrwa, estimou que a doação "reflete a solidariedade que o reino sempre demonstrou para com os palestinos".