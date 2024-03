Cinco longas brasileiros concorrem no Cinélatino de Toulouse, no sudoeste da França

Já entre os longas, o Brasil tem quatro candidatos. "Betânia", de Marcelo Botta, toca na questão ambiental com a volta de uma mulher ao vilarejo natal, perto do parque nacional dos Lençóis Maranhenses. "Cidade; Campo", de Juliana Rojas, traz a ambivalência rural-urbano do título, mas também discutindo a questão ambiental e de gênero.

O fantástico ganha espaço em "Estranho Caminho", de Guto Parente, onde um jovem cineasta em visita a sua cidade natal é pego de surpresa pela pandemia. Depois de um primeiro encontro com o pai, coisas estranhas começam a acontecer.

O cineasta pernambucano Marcelo Gomes adaptou o romance "Relato de um Certo Oriente", de Milton Hatoum, sobre a chegada de um irmão e uma irmã que deixam um Líbano à beira da guerra civil nos anos 1950 para se instalar na Amazônia. Com fotografia exuberante em preto e branco e atores libaneses nos papéis principais, o título do filme virou "Retrato de um Certo Oriente".

Entre os curtas, o Brasil concorre com a ficção "A Noite das Garrafadas", de Elder Gomes Barbosa, e o documentário "Bença", de Mano Cappu.

Terror latino

O festival também traz uma sessão especial dedicada aos filmes de terror. Entre os destaques estão "Cronos" (1992), de Guillermo del Toro, e mítico "Santa Sangre", do igualmente mítico Alejandro Jodorowski, chileno radicado na França.