Diante de polarização, Lula prioriza liderança do 'Sul global' e evita se posicionar, diz jornal francês

A editoria Internacional do jornal Le Figaro desta quarta-feira (20) faz uma análise da posição do Brasil, sob liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no campo geopolítico internacional.

O texto classifica como "vergonhosas" as declarações de Lula, na Etiópia, em fevereiro, quando comparou as ações de Israel em Gaza ao holocausto nazista, o que provocou a ira do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e desencadeou uma crise diplomática entre Brasil e Israel. A reportagem aponta que, com tal atitude, o presidente brasileiro colocou a perder o desejado papel de mediador que o país poderia alcançar no campo internancional.

A reportagem recorda que como presidente do Brasil entre 2003 e 2010, Lula tentou resolver as tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Enquanto que no início de seu terceiro mandato, ele procurou desempenhar um papel semelhante no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Le Figaro afirma que, do outro lado, há o conflito entre Israel e o Hamas, que acentua a divisão geopolítica global, e acrescenta que em segundo plano, há uma tensão renovada entre a China e os Estados Unidos.