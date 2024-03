Marinha Francesa intercepta carga recorde de 10,7 toneladas de cocaína do Brasil na costa africana

Uma carga recorde de 10,7 toneladas de cocaína foi apreendida em um barco de pescadores brasileiro, no Golfo de Guiné, ao largo da África. A operação, ocorrida no dia 14 de março, foi revelada nesta quarta-feira (20) pela Marinha Francesa. Não foi a primeira interceptação de drogas nessa região do globo. Em um ano, as apreensões se multiplicam na costa africana.

Os militares interceptaram o barco de pesca com bandeira brasileira, onde não encontraram peixes, mas pacotes bem embalados de um pó branco. O teste foi feito na hora e apontou que se tratava de cocaína.

A apreensão de mais de 10 toneladas da droga a bordo significa o sucesso de uma operação da Marinha Francesa. O valor é estimado em € 695 milhões.