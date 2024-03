UE chega a acordo para limitar importações de aves, milho e aveia da Ucrânia

A menos de 90 dias das eleições europeias, o descontentamento dos agricultores continua a ser uma das preocupações para os governos e seus representantes eleitos. Além de tributar os cereais russos e bielorrussos, a UE se prepara para impor novas restrições às importações de produtos ucranianos. O Parlamento Europeu solicitou que as sanções fossem até mais severas do que as planejadas.

Com informações do correspondente da RFI em Bruxelas, Pierre Benazet

Após a invasão russa, os europeus implementaram o que foram chamadas de "medidas comerciais autônomas". Isto é, uma isenção de direitos aduaneiros sobre as importações provenientes da Ucrânia. No final de janeiro, a Comissão propôs dois instrumentos para limitar a entrada de produtos alimentares ucranianos e preservar oportunidades para os agricultores europeus,