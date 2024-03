Ameaças de atentado e vídeos de decapitação são enviados a 50 escolas da região de Paris

"Serviços especializados de investigação estão mobilizados para identificar o autor ou autores", acrescentou o ministério, que ofereceu "apoio psicológico a todas as crianças ou adultos que viram os vídeos chocantes, contra sua vontade".

De acordo com uma fonte policial, os envios começaram com uma mensagem anunciando um ataque com explosivos, mandada a pelo menos cinco escolas secundárias em Yvelines na noite de quarta-feira para quinta-feira. "O criminoso ou os criminosos invadiram o endereço de e-mail de um aluno para distribuir a mensagem e um vídeo de decapitação para todas as caixas de entrada", indicou.

Na sequência, as escolas da autoridade educacional de Paris, Versalhes e Créteil (nos arredores da capital francesa) também receberam mensagens.

"Gravidade extrema"

Em Val-d'Oise, todos os alunos e funcionários da escola secundária Jean-Monnet, em Franconville, por exemplo, receberam uma mensagem "ameaçando a escola com um ataque terrorista na quinta-feira, 21 de março de 2024", disse uma fonte policial. O e-mail estava "acompanhado de links que davam acesso a um vídeo que mostrava pessoas sendo decapitadas".

Em Seine-et-Marne, no Lycée Jean-Moulin, em Torcy, uma mensagem foi "enviada pelas redes sociais indicando que uma quantidade de C4 [uma variedade de explosivos] estava escondida em toda a escola em nome de Alá", de acordo com outra fonte policial.