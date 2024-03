Como Paris planeja reaproveitar até 100% dos equipamentos da Olimpíada de 2024

"A cada Olimpíada, nós tentamos inovar mais, em termos de fornecimento sustentável. Paris 2024 é, sem nenhuma dúvida, o projeto que nos permitiu ir mais longe", afirma. "Teremos produtos como sofás fabricados a partir de colhões velhos, mesinhas feitas de petecas de badminton recicladas, poofs com telas de paraquedas ou o magnífico banquinho de papelão, customizado com as cores de Paris 2024 e que pode aguentar até mais peso do que um banquinho normal", revela.

"Menos, melhor, mais tempo"

A quatro meses do começo da Olimpíada, Georgina Grenon, diretora de Excelência Ambiental dos Jogos de Paris 2024, apresentou nesta semana um primeiro balanço da estratégia, focalizada no mantra "menos, melhor e por mais tempo".

"Nós estamos convencidos de que um outro modelo é possível. Nós achamos que os Jogos podem ser um acelerador da transformação ecológica, mas para isso é preciso que eles sejam um laboratório, no qual vamos tentar, inovar e fazer coisas em escalas que jamais foram feitas antes", disse. "A articulação entre as nossas ambições e a maneira como escolhemos as compras foi essencial, da qual economia circular foi o principal pilar. Queremos criar novos padrões do setor de megaeventos esportivos", projeta.

Os números envolvidos na organização são difíceis até de visualizar, tamanha a magnitude do evento, para o qual são esperados 16 milhões de pessoas. Serão 600 mil móveis, 2 milhões de equipamentos esportivos, 16 mil colchões. Só bolas, são 800 mil. Para cada uma delas, foram feitas as perguntas: de onde vem? Com que material? O que será feito dela depois?

Certificações ambientais sobre a procedência das matérias-primas foram exigidas, com prioridade para a produção local francesa. A equipe organizou uma inovadora metodologia para calcular a pegada de carbono de cada um dos equipamentos - e assim identificar onde ainda era possível dar um passo além.