Líder da direita Luís Montenegro é nomeado premiê de Portugal com desafio de aprovar orçamento sem maioria

O partido de Luís Montenegro obteve 28,8% dos votos e 80 de um total de 230 deputados, o que significa que ficará muito aquém do número mínimo de 116 deputados necessários para a maioria absoluta, mas ele já havia dito que estava preparado para formar um governo de minoria.

A ascensão da extrema direita em Portugal

"Não há nenhuma razão interna ou externa para duvidar de nossa capacidade de ter um governo estável", disse ele na manhã de quinta-feira, depois de se encontrar com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, onde estava participando de uma reunião do Partido Popular Europeu (PPE).

Seu executivo "tem a confiança dos eleitores", destacou. "E também tem o que é exigido de todos os atores políticos, inclusive daqueles que estão na oposição hoje, ou seja, um senso de responsabilidade", acrescentou, repetindo que "não há razão para questionar a estabilidade do país".

Surpreendido pela renúncia do primeiro-ministro António Costa, que não se candidatou à reeleição após ser citado em uma investigação sobre tráfico de influência, o PS ficou em segundo lugar com 28% dos votos e obteve 78 cadeiras no parlamento português.

O partido de extrema direita Chega, por sua vez, fortaleceu claramente sua posição como a terceira força política do país, passando de 12 para 50 deputados, com uma pontuação final de 18,1% nas urnas.