Queda mundial da fertilidade levará África a ter um a cada três habitantes do mundo em 2100

Um estudo publicado na revista científica The Lancet nesta quarta-feira (20) apontou que a fertilidade em baixa é insuficiente para manter a população na maioria dos países, fenômeno que deve se agravar e acentuar os desequilíbrios entre regiões. No ritmo atual, as projeções indicam que, em 2100, um a cada três habitantes da Terra viverá na África.

"A fertilidade está em declínio no mundo", resume o trabalho publicado na respeitada revista, que observa que mais da metade dos países apresenta uma taxa de fertilidade muito baixa para manter seu nível populacional. E "no futuro, as taxas de fertilidade continuarão em declínio no mundo", acrescentou.

O estudo baseia-se em dados do Global Burden of Disease, um programa financiado pela fundação norte-americana Bill & Melinda Gates que busca reunir dados de saúde da maioria dos países. Os pesquisadores também tentaram calcular a evolução das taxas de fertilidade com base em variáveis como os níveis educacionais ou a mortalidade infantil.