Rússia expulsa correspondente da RFI em Moscou e deu 24 horas para ele deixar o país

Colás recebeu recentemente a visita de policiais russos que o advertiram a deixar de cobrir as manifestações de mulheres de militares russos, descontentes com a guerra na Ucrânia.

"Algumas dessas mulheres nem mesmo se opõem, pelo menos em público. Mas o regime sabe que ir atrás delas com seus maridos lutando seria muito controverso, então, vai atrás de nós", explicou o jornalista.

No dia 28 de fevereiro, Colás apresentou na Espanha o seu livro 'Putinistão: um país incrível nas mãos de um presidente alucinado', no qual, segundo ele, "explica o mal-entendido sobre a liberdade nos primeiros anos da Rússia, o difícil regresso de Putin ao Kremlin, a virada ultraconservadora, as razões iniciais da sua busca por inimigos internos (gays) e externos (Ucrânia)", entre outros temas centrais da política russa nos últimos anos.

"Putinistão"

Recentemente, Xavier Colás concedeu diversas entrevistas à imprensa espanhola, nas quais comentou notícias russas e promoveu seu livro. "Putin aparece no cenário político como uma oportunidade de estabilidade para os russos, o que de fato consegue por alguns anos. Agora, até os russos compreenderam que não há estabilidade com ele e que ninguém sabe o que acontecerá quando ele partir, que é impossível que alguma coisa mude enquanto ele estiver no poder, e que é impossível saber o que acontecerá quando ele não estiver lá", disse o jornalista em entrevista ao canal Telecinco.

Com a expulsão de Colás, a RFI e vários veículos com os quais ele colaborou perdem o trabalho de um profissional de rigor jornalístico, que trazia informações sobre o contexto político, econômico e social na Rússia, uma trabalho delicado em especial depois do início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.