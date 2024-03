Senadores franceses rejeitam acordo de livre comércio entre UE e Canadá e colocam tratado em impasse

Enquanto o senador comunista Fabien Gay celebrou um "um trovão político", o ministro do Comércio Exterior, Franck Riester, denunciou "uma manobra grosseira, uma manipulação inaceitável com graves consequências para o nosso país" e "um sinal desastroso" para o Canadá.

"É simplesmente um golpe político que os comunistas, os socialistas, com o apoio dos republicanos, levaram a cabo em plena campanha eleitoral europeia, em detrimento do interesse geral dos franceses", acrescentou.

Futuro arriscado

A rejeição do Senado não é suficiente por si só para ser alçada à escala europeia, mas os retrocessos do governo francês neste tema delicado estão longe de terminar. Os deputados comunistas anunciaram que iriam incluir o texto no seu tempo parlamentar na Assembleia Nacional, no dia 30 de maio - dez dias antes das eleições parlamentares europeias.

Os deputados aprovaram por pouco a ratificação do Ceta em 2019, mas a base aliada do presidente Emmanuel Macron perdeu a maioria absoluta na Assembleia, o que sinaliza uma possível recusa do texto na Casa. Nesta hipótese, a equação ficaria complexa: ou o governo notifica Bruxelas que não pode ratificar o tratado - o que levaria ao fim da sua aplicação provisória para toda a Europa -, ou ignora a decisão, correndo o risco de provocar a ira das oposições, que evocaria uma negação da democracia.

Atualmente, dez Estados-Membros não concluíram o processo de ratificação e apenas um o rejeitou: Chipre. Entretanto, o país nunca notificou Bruxelas sobre a rejeição, o que permite que o acordo continue a ser aplicado no bloco.