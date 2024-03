33 mil pessoas deixaram o Haiti em duas semanas; violência faz ruas amanhecerem com corpos pelo chão

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) alerta que, no espaço de duas semanas, mais de 33 mil pessoas deixaram a área metropolitana de Porto Príncipe, capital do Haiti, para fugir da escalada de violência no país. Nesta sexta-feira (22), o dia amanheceu com vários corpos espalhados pelas ruas de diferentes bairros da cidade.

A capital guarda vestígios de vários ataques de gangues armadas na quinta-feira (21) e de uma operação militar que tirou a vida de um de seus líderes, Ti Grèg. Um correspondente da AFP viu os corpos sem vida, muitos deles carbonizados, no centro de Porto Príncipe e no bairro de Delmas.

Um morador também viu corpos em Pétion-Ville, um município rico nos arredores da capital, onde gangues tentaram ganhar terreno esta semana. Diante do terror dos criminosos, que controlam quase 80% da capital, a população ergueu barricadas em algumas estradas para se proteger de assaltos.