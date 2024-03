Brasil plural é destaque em festival de cinema de Toulouse, no sudoeste da França

"O filme nasceu a partir do encontro que eu tive com meu pai no cárcere. O meu pai era réu, confesso. Eu estava preso inocentemente. E o Bença surgiu nesse lugar de potência para unir a nossa família. O cárcere é visto como lugar de muita violência. Mas é em meio a esse caos, que a gente conseguiu fazer uma história de amor e perdão", explica. "Fui gerando, criando e me reconectando com o meu pai assim.", conta Mano.

Escrever cada linha do roteiro, refletir cada momento, pensar a imagem, a palavra, todo o processo foi uma catarse para o novo cineasta. "Os filmes brasileiros sobre o cárcere geralmente são feitos por pessoas que nunca ficaram presas. Comecei com o rap e o rap no Brasil é muito forte, fala muito sobre a desigualdade social brasileira".

Mano Cappu ouviu o primeiro rap aos 11 anos, o "Diário de um Detento", dos Racionais MC's, sobre a violência no Carandiru, em São Paulo. "E 15 anos depois fui encarcerado injustamente e fui entender a prisão. E aí a música veio com esse lugar de potência".

O homem que vira onça

Buscando inspiração em outra vertente, em muitos anos de colaboração com o projeto Vídeo nas Aldeias, Ernesto de Carvalho se juntou a Ariel Kuaray para bolar a quatro mãos "A transformação de Canuto", em competição para documentário de longa-metragem.

"É um filme de fronteira entre o documentário e a ficção. Ele conta a história de um homem guarani que, na fronteira do Brasil com a Argentina, passou pelo processo de transformação em onça, transformação em jaguaretê, que é, na verdade, uma doença espiritual no mundo guarani", explica o cineasta e antropólogo Ernesto de Carvalho.