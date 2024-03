Com Netanyahu irredutível, EUA reorientam estratégia americana sobre Gaza, de olho nas eleições

Vazamentos na imprensa revelaram que, ao abrigo das câmeras, Joe Biden insulta Benjamin Netanyahu. O líder da base democrata no Senado, Chuck Schumer, também fez críticas virulentas ao primeiro-ministro israelense, descrito como um obstáculo à paz.

Mensagem tripla

Este texto americano apresentado ao Conselho de Segurança é mais um passo. Trata-se de uma iniciativa sem precedentes com uma mensagem tripla. Primeiro, a Israel, para dizer que o apoio americano perante os organismos internacionais talvez não seja eterno.

Depois, é uma mensagem à comunidade internacional para demonstrar a consciência dos Estados Unidos sobre a situação em Gaza, uma vez que o país se encontrava isolado nas votações de resoluções anteriores.

Por fim, é uma mensagem dirigida a parte do eleitorado democrata, em especial aos jovens e às minorias, e não apenas aos muçulmanos - chocados com as consequências em Gaza do apoio americano a Israel.

"Já faz algumas semanas que o governo Biden sinaliza, em privado ao governo Netanyahu, uma forma de insatisfação, um desconforto com a maneira como as operações militares estão ocorrendo em Gaza. Agora, este mal-estar, expresso reservadamente, tem vindo a público", nota Julien Toureille, pesquisador residente do Observatório dos Estados Unidos da Universidade de Quebec, no Canadá.