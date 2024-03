"Conspiração política": preso na Índia, principal opositor do premiê Modi é acusado de corrupção

Kejriwal é ministro-chefe de Delhi e um dos principais líderes da aliança de oposição que enfrentará Modi a partir de 19 de abril nas próximas eleições. Ele foi preso na noite de quinta-feira (21), após várias horas de interrogatório.

Centenas de militantes do seu partido, o Aam Aadmi (AAP), saíram às ruas nesta sexta-feira para protestar contra a detenção. A polícia dispersou a multidão que tentava bloquear um cruzamento rodoviário movimentado.

Vários manifestantes foram presos, incluindo a ministra da Educação do Estado de Delhi, Atishi Marlena Singh, e o ministro da Saúde, Saurabh Bhardwaj, segundo um jornalista da AFP no local.

Singh anunciou na noite de quinta-feira a prisão de Kejriwal, de 55 anos, denunciando uma "conspiração política" orquestrada pelo partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP), de Modi. "Fomos claros desde o início: se necessário, Arvind Kejriwal liderará o governo a partir da prisão", disse ela à imprensa.

Outras pequenas reuniões de apoio a Kejriwal ocorreram na sexta-feira em várias cidades indianas.

O governo de Kejriwal, que faz campanha contra a corrupção, foi acusado do mesmo crime na concessão de licenças privadas para bebidas alcoólicas. Ele introduziu uma polêmica política de liberalização das vendas de álcool no estado de Delhi em 2021, ao convidar participantes do setor privado a abrir lojas e acabar com o monopólio estatal.