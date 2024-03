Diplomacia russa denuncia "ataque terrorista sangrento" em casa de show que deixou dezenas de mortos

Nas redes sociais, as imagens que circulam são violentas. Do lado de fora, o telhado do prédio foi destruído pelas chamas e, do interior, são compartilhadas imagens de corpos ensanguentados no chão.

Nas imagens, também é possível ver uma multidão subindo as escadas e espectadores tentando se esconder atrás de poltronas.

Em imagens de câmeras de vigilância divulgadas, aparecem homens armados e vestidos de preto. Segundo depoimentos recolhidos pela imprensa local, eram "quatro homens barbudos e visivelmente treinados".

"Um ataque terrorista sangrento"

A diplomacia do país denunciou "um ataque terrorista sangrento". "Toda a comunidade global deve condenar este crime hediondo!", acrescentou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram.

A Casa Branca afirmou que está "pensando nas vítimas do terrível ataque" numa casa de shows em Moscou, informou um porta-voz, referindo-se a "imagens horríveis e difíceis de ver".