Imprensa internacional repercute prisão de Robinho no Brasil, por estupro cometido na Itália

O Marca, da Espanha, traz a seguinte manchete "Robinho preso no Brasil: vai cumprir nove anos no 'inferno na terra' por estupro". Em gramados espanhóis, Robinho jogou pelo Real Madrid por três temporadas, entre 2005 e 2008.

Brazilian footballer Robinho arrested after rape conviction https://t.co/vBATOoHuM4 pic.twitter.com/xYH6EYn4gB ? Guardian World (@guardianworld) March 22, 2024

Com a manchete "Jogador brasileiro Robinho é preso após condenação por estupro", o inglês The Guardian destaca que "o ex-atacante do Manchester City foi levado sob custódia depois que um tribunal no Brasil decidiu que ele deveria cumprir uma sentença de nove anos por um crime cometido na Itália". Robinho passou uma temporada no clube inglês, entre 2008 e 2009.