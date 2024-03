Jovens franceses temem ser convocados para lutar na Ucrânia, após declarações controversas de Macron

As declarações resultaram em uma forte reação da opinião pública, com 70% da população desaprovando o posicionamento do presidente, segundo uma pesquisa recente do instituto Odoxa.

A popularidade do presidente francês caiu quatro pontos em apenas um mês. De acordo com o Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop), 72% da população da França está insatisfeita com Macron. O descontentamento ocorre principalmente por conta das afirmações do líder sobre o envio de tropas francesas para a Ucrânia, na análise do Ifop.

Probabilidade de mobilização de tropas francesas

O ministro francês das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, declarou neste mês que o envio de tropas francesas de combate à Ucrânia é algo que "não está sendo considerado". A possibilidade é ainda menor sobre o envio de soldados da Otan, devido à oposição declarada de vários países-membros da aliança militar, como Alemanha, Espanha, Reino Unido, Holanda, os países escandinavos e a Polônia.

Especialistas são céticos sobre o envio de militares franceses para lutar a Rússia ao lado de soldados ucranianos - e a possibilidade de envio de civis é descartada por estrategistas de guerra entrevistados pela imprensa francesa. Uma atuação direta da França em solo ucraniano também poderia ser vista como uma declaração de guerra à Rússia, que ameaça reagir com o uso de armas nucleares.

Segundo o ministro francês das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, o que pode ocorrer é militares franceses e da Otan serem mandados para operações de formação ou de desminagem na Ucrânia. Para ele, é importante "não ultrapassar o limiar da beligerância".