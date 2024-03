Macron fará passeio de barco em Belém e caminhada pela Paulista: confira agenda do francês no Brasil

O submarino Tonelero, de propulsão convencional, será inaugurado pela primeira-dama Janja. O eixo da defesa é considerado um dos mais importantes da visita. Entre outros temas, os presidentes devem tratar da continuidade do programa dos submarinos - um modelo a propulsão nuclear também é desenvolvido em parceria com a França.

Macron também inaugura o novo Instituto Pasteur na capital paulista e, ao fim do dia, já avisou que quer caminhar todo o trajeto do restaurante onde participa de um jantar com celebridades do meio cultural brasileiro até o hotel onde passará a noite, pela Avenida Paulista. O francês também pretende visitar o Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Negociação de acordos

Durante a visita, considerada longa para uma bilateral, 30 atos estão sendo negociados, dos quais pelos menos 15 devem ser anunciados e assinados. Isso acontecerá em Brasília, onde Macron será recebido com honras de Estado pelo pressente Lula. O petista só não participará do trecho paulista da viagem.

Um dos principais atos é o novo plano de ação da parceira estratégica Brasil-França. Trata-se do que o Brasil chama de "mapa do caminho", com as diretrizes para as prioridades das cooperações entre os dois países, mais detalhes e temas ainda não incluídos, a exemplo da Inteligência Artificial (IA). O plano em vigor, considerado defasado, existe desde 2006.

Na pauta do encontro entre Lula e Macron em Brasília, estão a parceira estratégica entre as duas nações, a presidência brasileira do G20, a reforma das instituições internacionais multilaterais, entre elas o Conselho de Segurança, e o apoio francês à candidatura brasileira como membro permanente do organismo.