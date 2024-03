Rússia reconhece que está em guerra contra Ucrânia após dois anos de conflito

Sete regiões sem energia elétrica após ataques

Autoridades de outras regiões da Ucrânia também relataram ataques a infraestruturas de energia durante a noite. Petro Andriushchenko, conselheiro do prefeito ucraniano da cidade de Mariupol, sob controle russo desde 2022, afirmou no Telegram, em publicação com fotos, que um míssil russo atingiu um ônibus elétrico que andava na região da hidrelétrica de Dnipro, matando os civis que viajavam nele. Nenhuma confirmação foi imediatamente disponibilizada pelas autoridades.

Oleksandr Symtchyshin, prefeito da cidade de Khmelnytskyi, no oeste do país, por sua vez descreveu "uma manhã horrível" com danos em infraestruturas e edifícios residenciais. "Há vítimas entre os civis", escreveu ele em sua conta no Telegram.

As autoridades regionais de Kharkiv, Sumy (nordeste), Kryvyï Rig (centro), Ivano-Frankivsk, Vinnytsia e Khmelnytskyi (oeste) também relataram ataques às suas infraestruturas que provocaram cortes de energia.

"O objetivo não é apenas danificar, mas tentar novamente, como no ano passado, causar uma falha em grande escala no sistema energético do país", disse o ministro da Energia.

Um morto em Belgorod

Zelensky ficou mais uma vez incomodado com a lentidão do apoio ocidental, já que a ajuda americana foi bloqueada durante meses devido a rivalidades políticas entre republicanos e democratas e o apoio da UE sofreu um atraso significativo.